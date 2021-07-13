Появится ли в Красной Горбатке монумент её основателю - Григорию Способину? Мемориальный проект пока поставлен на паузу. Какие планы у властей района? И почему Способин стал собирательным образом?- расскажет Мария Платанюк.

Появится ли в Красной Горбатке монумент её основателю - Григорию Способину? Мемориальный проект пока "поставлен на паузу". Какие планы у властей района? И почему Способин стал собирательным образом?- расскажет Мария Платанюк.Волевой взгляд, устремлённый в будущее. Образ, в котором отразился характер. По словам скульптора Ильи Шанина,работа над проектом памятника Григорию Способину оказалась необычайно интересной. Фигура- историческая.Илья Шанин, автор проекта памятника Григорию Способину:- Способин- основатель Красной Горбатки, человек, который открыл там писчебумажную фабрику, и вообще способствовал развитию. Основатель этого посёлка. Форма есть. Можно это отлить в бронзе.Проект готов. Ему- уже 2 года. Но по факту, мемориальный вопрос пока "завис". Хотя в самой Красной Горбатке установлен закладной камень на месте будущего монумента. Образ - глубокий, характерный, но всё же собирательный. Ни одного изображения Григория Способина, увы, не сохранилось.Илья Шанин, автор проекта памятника Григорию Способину:- Мне хотелось показать вот эту волю, сильного, решительного, умного и энергичного человека. Придумай сейчас это, и последующие поколения будут ассоциировать его ровно с тем, как придумал его художник.Григорий Способин родился в многодетной семье священника села Тучково- Иоанна Ястребова и его жены Натальи Алексеевны. Фамилию Способин получил за удивительные успехи во владимирской духовной семинарии. Но по стопам отца не пошёл. Блестяще окончил императорскую медико-хирургическую Академию, учился у Николая Пирогова. А потом стал уездным врачом в Новгороде. Но судьба вновь привела его в родной край. Природные условия, сырье, топливо, рабочие руки, и как бы сказали сейчас - "логистика"- всё идеально подходило для строительства писчебумажной фабрики. Строительные работы на берегу реки Колпь начались летом 1873-его. За год Способин наладил производство первоклассной бумаги.- В Красной Горбатке от мемориальных планов не отказываются. В руководстве района надеются, что памятник Способину всё же появится к юбилейной дате.Сергей Лебедев, глава администрации Селивановского района:- Это некий символ, который в тяжёлые времена нашёл сила и средства, чтобы построить фабрику. В планах всё-таки реализовать этот проект, есть предварительная договорённость со скульптором, что мы постараемся изыскать спонсорские средства, чтобы его отлить с последующей установкой в 2023-ем году, когда посёлок будет отмечать 150 лет со дня его основания.Площадка определена- в сквере имени Способина. Установка монумента стала бы знаком благодарной памяти промышленнику и меценату.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".