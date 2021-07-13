Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри прибыл в Москву на три дня.

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри прибыл в Москву на три дня.В понедельник, 12 июля, министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со спецпредставителем США по вопросам климата Джоном Керри. Переговоры состоялись в Москве. Политики обсудили климатические изменения на планете. Как отметил российский дипломат, это беспокоит как США, так и РФ.Во время встречи Лавров заявил, что визит Керри в Москву весьма своевременный. Также эта встреча, по мнению главы МИД РФ, является позитивным сигналом для развития российско-американских отношений. Такие переговоры снимают напряженность и налаживают профессиональную работу в тех областях, где Россия и США могут найти "общие знаменатели", подчеркнул российский дипломат.Кроме того, Лавров отметил, что такой подход полностью соответствует духу саммита, который провели Владимир Путин и Джо Байден в Женеве. По словам министра иностранных дел, Керри планирует пообщаться с правительством России, а также с представителями президента РФ по вопросам изменения климата и устойчивого развития.Напомним, Джон Керри является спецпредставителем президента США по вопросам климата с января 2021 года. Ранее он был госсекретарем Соединенных Штатов. Тогда хозяином Белого дома был Барак Обама.