В ночь на 13 июля на 41-м километре внешней стороны МКАД произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять автомобилей, среди которых было три грузовика. Один из них опрокинулся, а второй ..

В ночь на 13 июля на 41-м километре внешней стороны МКАД произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять автомобилей, среди которых было три грузовика. Один из них опрокинулся, а второй развернулся так, что занял сразу три полосы. В дальнейшем участок проезжей части удалось расчистить, передает . Движение восстановлено.