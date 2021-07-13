На общественные маршруты Владимира вышел новый перевозчик - Нижегородская компания РБ и К. Она будет обслуживать автобусные маршруты № 19С и № 30С

На общественные маршруты Владимира вышел новый перевозчик - Нижегородская компания "РБ и К". Она будет обслуживать автобусные маршруты № 19С и № 30СПо условиям контракта, компания должна обслуживать горожан комфортабельными автобусами средней вместимости, рассчитанными не менее чем на 50 пассажиров. С первых дней работы на компанию стали поступать жалобы от пассажиров. Владимирцы жалуются на высокую посадку, пропуск рейсов и нарушение водителями ПДД. Однако в мэрии заверили, что перевозчик соответствовал всем требованиям контракта и был единственным, кто согласился взять на себя все обязательства.Юрий Иванов, начальник Управления транспорта и связи администрации г. ВладимираМы предлагали всем перевозчикам организовать обслуживание этого маршрута. Владимирские перевозчики не изъявили желания. Изъявила желание эта Нижегородская фирма. На данный момент у них находится 12 единиц подвижного состава, дислоцируются в Юрьевце в районе ул. Ноябрьской и обслуживают местный микрорайон.