При проведении обыска по месту проживания задержанного на Бауманской улице полицейские обнаружили и изъяли три пакета из полимерного материала, общей массой 4 килограмма 795 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего приезжего мужчину при попытке сбыта запрещенных средств и веществ.Предварительно установлено, что в Аптекарском переулке злоумышленник пытался сбыть находящиеся при нем 3 пакета с порошкообразным веществом, в одном из которых, согласно справке об исследовании, содержалось около 20 граммов наркотического средства – мефедрона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.При проведении обыска по месту проживания задержанного на Бауманской улице полицейские обнаружили и изъяли три пакета из полимерного материала, общей массой 4 килограмма 795 граммов. Согласно справке об исследовании в одном из пакетов, массой 1 килограмм 772 грамма, содержится психотропное вещество амфетамин. В другом пакете, массой около 2 килограммов, содержится наркотическое средство мефедрон. Остальной материал направлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Санкции части 5 данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60