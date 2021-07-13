Сотрудники полиции из подмосковного Щелково задержали 63-летнюю местную жительницу. На огороде пенсионерки они обнаружили растущими свыше 450 кустов конопли, передает . Вес изъятых ..
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2021-pod-moskvoj-zaderzhali-rastivshuyu-v-ogorode-konoplyu-pensionerku.html" target="_blank">Под Москвой задержали растившую в огороде коноплю пенсионерку</a> - Сотрудники полиции из подмосковного Щелково задержали 63-летнюю местную жительницу. На огороде пенсионерки они обнаружили растущими свыше 450 кустов конопли, передает . Вес изъятых ..
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2021-pod-moskvoj-zaderzhali-rastivshuyu-v-ogorode-konoplyu-pensionerku.html]Под Москвой задержали растившую в огороде коноплю пенсионерку[/url] - Сотрудники полиции из подмосковного Щелково задержали 63-летнюю местную жительницу. На огороде пенсионерки они обнаружили растущими свыше 450 кустов конопли, передает . Вес изъятых ..