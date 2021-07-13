Сотрудники полиции из подмосковного Щелково задержали 63-летнюю местную жительницу. На огороде пенсионерки они обнаружили растущими свыше 450 кустов конопли, передает . Вес изъятых ..

Сотрудники полиции из подмосковного Щелково задержали 63-летнюю местную жительницу. На огороде пенсионерки они обнаружили растущими свыше 450 кустов конопли, передает "". Вес изъятых запрещенных веществ оценили в 85 килограммов. В отношении пожилой огродницы возбуждено уголовное дело.