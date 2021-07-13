Злоумышленник проник в квартиру 48-летнего жителя столицы, расположенную в Сумском проезде, и похитил оттуда денежные средства в размере 5,5 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Чертаново Северное г. Москвы при участии коллег из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже.Предварительно установлено, что злоумышленник проник в квартиру 48-летнего жителя столицы, расположенную в Сумском проезде, и похитил оттуда денежные средства в размере 5,5 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Каширском шоссе. Им оказался 39-летний родственник потерпевшего. Часть похищенного обнаружена и изъята.Как выяснили стражи порядка, злоумышленник знал, что в квартире потерпевшего находится крупная сумма денег, и, находясь в гостях, сделал дубликат ключей от замка. Затем он передал дубликат неизвестному, который и совершил кражу.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправного деяния, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22