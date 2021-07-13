В воскресенье 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По итогам голосования победила партия Действие и солидарность (PAS).

В воскресенье 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По итогам голосования победила партия "Действие и солидарность" (PAS).Не так давно президентом страны стала Майя Санду. Она, в отличие от своего предшественника Игоря Додона, ориентирована на европеизацию страны, а не на дружбу с Москвой.В связи с этим обществе наметился серьезный раскол, который многие сравнивают с тем, что происходило на Украине в 2013 году. Оппозиционная партия "Патриоты Молдовы" перед выборами даже выступила с инициативой провести в стране референдум о вхождении республики в состав России.Однако теперь, после победы пропрезидентской партии "Действие и солидарность", влияние России в регионе может значительно сократиться. Политолог Андрей Сафонов рассказал о причинах поражения "пророссийских" кандидатов и перспективах развития событий в Молдове.По словам специалиста, команда президента Майи Санду вряд ли будет делить с кем-то власть. При этом он уверен, что борьба за будущее страны не прекратится, так как общество расколото почти надвое.Политолог описал механизм, который, по его мнению, будет использовать Запад для того, чтобы у руля оставались лояльные политики. "Мы знаем, как по западной методичке это достигается: через расправу с политическими оппонентами, запретами неугодных партий и организаций, санкции против бизнесменов и политиков, фабрикацию уголовных дел, а иной раз – через физическую ликвидацию", – говорит Андрей Сафонов.По словам политолога, сейчас важно понять, собирается ли PAS выстраивать диалог с оппозицией. Он считает, что наиболее жесткие деятели партии попытаются лишить самых ярких или ненавистных оппозиционеров депутатских мандатов.Андрей Сафронов отметил, что победа"Действия и солидарности" стала возможна лишь потому, что "западники" привлекли к голосованию молдавскую диаспору во всех подконтрольных странах."Сокращение влияния России в Молдове неоспоримо. Россия потерпела тяжелое поражение в Молдове. Запад частично взял реванш после своих поражений в Белоруссии, Сирии, Венесуэле и т. д.", – заявил политолог.По словам специалиста, судить о том, что дальше произойдет в регионе, можно будет после того, как сформируется правительство и будет избрано руководство парламента. Также важно, кого Майи Санду назначит своим политпредставителем на переговорах.