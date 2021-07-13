Жильцы многоэтажки на Добросельской борются с баром-наливайкой в доме. Драки, распитие спиртных напитков под окнами - обычное дело. По словам жителей , предприниматели пытаются обойти закон. Владимир Киселев пообещал , что департамент предпринимательства примет соответствующие меры.

Жильцы многоэтажки на Добросельской борются с баром-"наливайкой" в доме. Драки, распитие спиртных напитков под окнами - обычное дело. По словам жителей , предприниматели пытаются обойти закон. Владимир Киселев пообещал , что департамент предпринимательства примет соответствующие меры.Садоводы из Суздальского района просят отремонтировать дорогу к СНТ «Строитель». Владимир Киселев подключил к разговору главу района, тот отметил , что без поддержки бюджета области этого не сделать . Решение отложили на следующий год - в этом средства на дороги уже распределены. Один из вопросов касался уплаты транспортного налога родителями детей - инвалидов. Сейчас один из родителей освобожден от уплаты налога - но до совершеннолетия ребенка. Родители предлагают продлить льготу для семей, где есть недееспособные инвалиды с детства . Владимир Киселев счел предложение справедливым.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Люди во многих случаях не получают должной поддержки на местном уровне. Хотелось бы, чтобы наши главы городов и районов, ответственные лица муниципальных образований, сотрудники областной администрации более качественно отрабатывали те вопросы, которые им положены действующим законодательством. Те вопросы, за которые они отвечают перед нашими гражданами.