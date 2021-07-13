Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига вышел на диалог с представителями индустрии фитнеса и красоты. Салоны красоты и фитнес-центры оказались в числе пострадавших

Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига вышел на диалог с представителями индустрии фитнеса и красоты. Салоны красоты и фитнес-центры оказались в числе пострадавших от новых коронавирусных ограничений. Встречи с бизнесменами Ремига решил разделить на три части: отдельно посовещаться с представителями финтес-центров, салонов красоты, отдельно с рестораторами, а затем и с отельерами. Ранее некоторые предприниматели высказались