Прием граждан в онлайн-режиме. Председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв выслушал проблемы жители и помог в их решении. Из-за коронавирусных ограничений стороны общались по

Прием граждан в онлайн-режиме. Председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв выслушал проблемы жители и помог в их решении. Из-за коронавирусных ограничений стороны общались по видеосвязи. Елена Метлинова попросила Владимира Киселева организовать проверку маркет-бара, который находится в жилом доме на улице Добросельской. Женщина рассказала, что ночью там продолжают торговать крепким алкоголем, а ведь запрет на продажу по