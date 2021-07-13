Это общественники, автотуристы, журналисты. Маршрут протяженностью 3 тысячи километров соединит Владимир, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Осташков и Великий Новгород...

Это общественники, автотуристы, журналисты. Маршрут протяженностью 3 тысячи километров соединит Владимир, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Осташков и Великий Новгород...Организаторы - Межрегиональная Федерация Автотуризма и автоклубы страны. Активисты пройдут по пути, которым шло войско Александра Невского в 1240-м году, примут участие в реконструкции Невской битвы в Усть-Ижоре, посетят музей-диораму Ледового Побоища в СамолвЕ Псковской области, Чудское озеро и Александро-Невскую лавру.Артем Буланов, руководитель клуба исторической реконструкции «Стольный град»:- Есть ремесленники, есть мастера, есть много разных специальностей, но, как правило, бойцы. Девчонки тоже участвуют. Они, как правило, не бьются, но у них хватает задач по лагерю. Если делать непонятно что непонятно где, естественно, это не запомнится. Мы же в свою очередь, приглашая людей, приглашая молодежь из школы, проводя мероприятия в учебных заведениях, показываем им то, что невозможно показать в учебниках. История оживает!