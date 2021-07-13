Они просят отменить антиковидные ограничения.

Представители Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области отказались от встречи с замгубернатора Александром Ремигой для обсуждения смягчения коронавирусных ограничений.Ранее мы сообщали, что вице-губернатор через соцсети«Обсудим поступившие предложения и выработаем решения по условиям смягчения введенных ограничений», - подчеркнул замгубернатора.В ответ бизнес разослал региональным СМИ своё видение ситуации.«У властей была возможность пообщаться с бизнес-сообществом 8 июля, но диалога не получилось. Представители объединенных предприятий сферы услуг Владимирской области не принимают предложение вице-губернатора, а выступают за незамедлительное единое совещание с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Считаем, что на территории области сложилась чрезвычайная ситуация, которая ставит под угрозу закрытия тысячи предприятий сферы услуг и требует вмешательства высшего должностного лица региона. Только вместе в открытом диалоге можно выйти из сложившейся ситуации», - пишет президент Ассоциации Марина Земскова.Вместе с этим предприниматели направили обращение в прокуратуру региона и генпрокуратуру. Они просят признать введённые меры незаконными.Также бизнес направил письмо в адрес главного санитарного врача Татьяны Даниловой, в ответе на которое хотят услышать пояснения о целесообразности введения ограничений.Добавим, что утверждая новые антиковидные меры, в администрации Владимирской области обещали рассмотреть вопросы поддержки бизнеса в виде предоставления кредитов под 1%, снижения аренды на госимущество, сохранения налога на имущество в размере 0,1%, субсидирования части зарплат персонала. Конкретизировать их власти намерены к концу текущей недели.Напомним, что с 12 июля посещать вышеуказанные предприятия можно лишь при наличии справки об отсутствии ковида. Однако владимирский бизнес просит из-за отсутствия у жителей возможности вакцинироваться.