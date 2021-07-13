В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с веществом растительного происхождения, общей массой около 1 кг...

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на 58 км МКАД задержали 51-летнего водителя автомобиля «Тойота Камри». В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с веществом растительного происхождения, общей массой около 1 кг.Согласно проведенному исследованию одного пакета, массой около 245 граммов, изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной.По данному факту следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22