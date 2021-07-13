Мужчина стоял на подоконнике, размахивал кухонным ножом и грозился спрыгнуть вниз...

В полицию поступило сообщение о том, что на Ангарской улице в окне 11 этажа жилого дома стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они отвели собравшихся на улице жителей на безопасное расстояние и проследовали в квартиру. Там они обнаружили мужчину, стоявшего на подоконнике. Гражданин размахивал кухонным ножом и грозился спрыгнуть вниз.Полицейские пытались убедить мужчину бросить нож и не предпринимать необдуманных действий. Тот соглашался со всеми доводами, однако слезть с окна отказывался. После продолжительного общения с сотрудниками полиции и родственником, который был вызван по телефону, гражданин успокоился и спустился с подоконника в квартиру.Прибывшие медики доставили мужчину в медицинское учреждение города Москвы для оказания помощи.Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, и родственник гражданина поблагодарили полицейских за неравнодушие и помощь.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29