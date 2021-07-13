Дорожные полицейские выявили несколько фактов использования средств передвижения с высокой мощностью электродвигателя...

Дорожные полицейские в очередной раз выявили несколько фактов использования средств передвижения с высокой мощностью электродвигателя и отстранили от управления курьеров служб доставки, не имеющих права управления соответствующей категории.Сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве на улице Берзарина был остановлен гражданин, передвигавшийся на электросамокате, оборудованном электромотором мощностью 1000 Ватт, при этом не имея соответствующего водительского удостоверения категории «М». В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.Аналогичный случай произошел вечером того же дня – 22-летний мужчина, осуществляющий доставку еды передвигался на электровелосипеде, оборудованном электромотором мощностью 350 Ватт, при этом не имея соответствующего водительского удостоверения категории «М». В отношении гражданина также был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.Все транспортные средства были перемещены на специализированную стоянку.