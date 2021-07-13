При себе у мужчины находилось 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки...

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлены факты сбыта поддельных медицинских документов на территории столицы», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе проверочных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о сделке на Хорошевском шоссе, оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник.Согласно заключению криминалистического исследования экспертов ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве изъятый образец оказался поддельным, а содержащиеся на нем оттиски печатей и штампов нанесены самодельным способом.По словам так называемого «курьера» посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам.При себе у мужчины находилось 5 аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ.Кроме того, оперуполномоченными УЭБиПК на Ленинском проспекте выявлен аналогичный факт незаконной деятельности. Так, полицейские приобрели еще 2 поддельные справки о медицинском отводе от прививки.В результате проверки сотрудники полиции установили, что изъятые у сбытчиков документы были произведены одним и тем же изготовителем.В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, а также установлению лиц, причастных к противоправному деянию.Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел будет дана правовая оценка действиям гражданам, осуществлявшим перевозку и сбыт поддельных документов клиентам, и определена их причастность к совершенному правонарушению.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26