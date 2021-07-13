Сквер для прогулок и отдыха обустроят до конца августа рядом с прудом в Чертанове Северном. Территорию на улице Чертановская, вл. 2 благоустроят практически с нуля, рассказал глава управы района Чертаново Северное Александр Демин.

Сквер для прогулок и отдыха обустроят до конца августа рядом с прудом в Чертанове Северном. Территорию на улице Чертановская, вл. 2 благоустроят практически с нуля, рассказал глава управы района Чертаново Северное Александр Демин.«Полузаброшенная территория превратится в современный сквер, где смогут проводить время горожане. Это очень масштабный проект, работы уже активно ведутся. Их планируется завершить к концу августа», — сказал Демин.Как уточнил муниципальный депутат Алексей Лукоянов, о благоустройстве территории попросили местные жители. Проект предварительно обсуждался с ними. «Горожане смогут комфортно проводить время в обновленной зоне отдыха: заниматься спортом, гулять с детьми и просто наслаждаться времяпровождением у пруда», — добавил он.Специалисты почистят пруд, на территории возле него сделают тротуары, прогулочные дорожки, установят детскую и спортивные площадки, лавочки, часть из них будет под специальными навесами для защиты от солнца или дождя. Для безопасности смонтируют систему видеонаблюдения, появятся парковочные места.