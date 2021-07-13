На владимирские пляжи – с проверкой. Новый уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская посетила несколько популярных водоемов. На водохранилище Семязино она интересовалась работой

На владимирские пляжи – с проверкой. Новый уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская посетила несколько популярных водоемов. На водохранилище Семязино она интересовалась работой спасательного поста: есть ли необходимые спецсредства на случай ЧП? И предупреждают ли сами спасатели об осторожном поведении на воде? Спасатель: С начала купального сезона на водоемах Владимирской области произошло 25 происшествий с