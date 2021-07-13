Пьяная ссора закончилась поножовщиной. В Александровском районе 30-летнюю женщину обвиняют в убийстве. По версии следствия, в апреле 2021 года женщина вместе со своим знакомым распивала

Пьяная ссора закончилась поножовщиной. В Александровском районе 30-летнюю женщину обвиняют в убийстве. По версии следствия, в апреле 2021 года женщина вместе со своим знакомым распивала спиртные напитки. В ходе застолья мужчина начал ее оскорблять. Обвиняемая разозлилась на собутыльника, взяла нож со стола и нанесла один удар обидчику в шею. После этого потерпевший выбежал из комнаты,