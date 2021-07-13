На бумаге - нет, а в жизни - есть. Несколько лет жители села Филипповское Киржачского района пытаются восстановить несуществующий по документам мост через реку Шерна. Екатерина Таманова также испытала его на прочность .

На бумаге - нет, а в жизни - есть. Несколько лет жители села Филипповское Киржачского района пытаются восстановить несуществующий по документам мост через реку Шерна. Екатерина Таманова также испытала его на прочность .От моста осталось только очертание. Когда-то эта переправа через Шерну была частью большого Стромынского тракта - старейшего торгового пути России, сейчас же она больше похож на гору досок. Жители Филипповского верят, что по этим местам путь держал Сергий Радонежский. На него и уповают, когда переходят на другой берег.Иван Заболотний:- Страшно, конечно. прошлый год ходил. он еще более менее был, а в этом году, я вообще так понял, его половодьем поломало.Мостом пользуются не только рыбаки. Через него идет крестный ход, так же на луга выводят пасти скот. Аварийный мост - самый короткий путь к ближайшим деревням Мележи и Лисицыно.Алла Зимакова, замглавы поселения, депутат Филипповского местного сельсовета:- Люди так, конечно, ходили по этому мосту, ходили в магазин. У нас здесь есть аптеки, у нас есть школа, площадки детские, храм Николаю Угоднику. Тоже люди ходили сюда. Сейчас такой возможности, как видите, нет. Можно пройти, но это очень опасно.Жители неоднократно сами пытались починить переправу . В прошлом году даже нашли спонсоров, которые согласились частично оплатить строительство моста, но помешала пандемия.- Мы даже сделали проект, нам сделали в Челябинске. Хороший очень проект, хорошего моста такого. Он с подсветкой должен быть, такой интересный мост пешеходный. Но из-за ситуации в стране, из-за того, что многие люди остались без работы, этот проект повис в воздухе.Сейчас для строительства нужна государственная экспертиза. Ситуацию затрудняет и то, что мост не числится ни на одном балансе . По документам его просто нет. И все же местные жителя надеются, что переправу удастся восстановить, и она станет новой достопримечательностью на старинном пути .Екатерина Таманова , Александр Чунаев.