По состоянию на 13 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с ковидом. При этом занятто - 84,9% или 1520 мест, свободна 271 койка.

В Гусь-Хрустальной городской больнице развернуто 15 коек для больных коронавирусом.По состоянию на 13 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с ковидом. При этом занятто - 84,9% или 1520 мест, свободна 271 койка.36606 пациентов с Covid-19 выздоровели, за минувшие сутки из больниц выписали 225 человек.За период наблюдения в области отмечен 1321 летальный случай. За день от опасной инфекции умерли ещё двое владимирцев.