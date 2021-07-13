За фиктивную регистрацию иностранных граждан жительнице Коврова грозит уголовная ответственность. Как установила прокуратура, женщина прописала в своем доме 99 граждан иностранного

За фиктивную регистрацию иностранных граждан жительнице Коврова грозит уголовная ответственность. Как установила прокуратура, женщина прописала в своем доме 99 граждан иностранного государства, оформив на них соответствующие уведомления. Общая площадь жилого дома составляет 74 квадратных метра. Понятно, что почти 100 гастарбайтеров на такой жилплощади физически не поместятся. В итоге на женщину завели уголовное дело за фиктивную