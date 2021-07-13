Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала о благоустройстве участка набережной канала имени Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала о благоустройстве участка набережной канала имени Москвы.В последние годы набережные Москвы стали любимыми местами для прогулок и отдыха горожан. Такие территории нравятся и спортсменам, которые утром и вечером выходят на пробежки. В городе отремонтированы уже сотни километров набережных, но большая часть работ еще впереди. Заботиться о набережных столице активно помогают инвесторы.Так, в районе Левобережный началось благоустройство участка набережной канала имени Москвы. Этот участок прилегает к крупному жилому комплексуAQUATORIA. Набережная и современное общественное пространство вокруг будут доступны для всех.Здесь будет променад протяженностью более 700 метров и амфитеатр для мероприятий. Уют пространству придадут деревья и кустарники: яблони, клены, ирга, сосна, можжевельник. Символом нового проекта станет плакучая ива.На главной площади появится широкая лестница, ведущая к воде. Кроме того, здесь обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки и прогулочную зону с лежаками и скамейками.Работы проводит компания Wainbridge – девелопер жилого комплекса AQUATORIA. На благоустройство территории будет потрачено более 200 миллионов рублей."Площадь общественного городского пространства составит порядка семи тысяч квадратных метров", – отметили в Wainbridge.Стоит отметить, что в мае компания завершила ремонт участка набережной. Было проведено укрепление берега, установлены металлические профили, тяги, облицовочные плиты.Строительство жилого комплекса AQUATORIA ведется в два этапа. Первая очередь на 647 квартир будет готова в конце 2021 года, а вторая на 204 квартиры – в третьем квартале 2023-го.Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что в Левобережном районе построили одну из самых больших школ в Москве. Площадь четырехэтажного здания составляет 33,3 тысячи квадратных метров. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1900 учеников.В школе есть спортивные и актовый залы, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет ИТ-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации.