Перед судом предстанет владелец лесопилки, который допустил пьяного сотрудника к работе на опасном станке. Рабочий начал распиливать бревна и получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Перед судом предстанет владелец лесопилки, который допустил пьяного сотрудника к работе на опасном станке. Рабочий начал распиливать бревна и получил тяжелые травмы, от которых скончался. Как установило следствие, предприниматель допустил к выполнению работ на ленточнопильном горизонтальном станке помощника рамщика без соответствующей квалификации и опыта. Кроме того, этот сотрудник не прошел обязательный медосмотр, работал без средств