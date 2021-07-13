«Восемь предполагаемых организаторов и участников мошеннической схемы задержаны», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

Оперативниками и следователями УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы задержаны участники организованной группы. Они подозреваются в мошенничестве, которое было совершено в отношении пожилого жителя столицы.В минувшем году пенсионер заключил договор займа с инвестиционной компанией и вложил 150 тысяч рублей с условием ежемесячного получения процентов от вклада. Два месяца ему перечисляли обещанный доход, но затем выплаты прекратились. Найти офис организации мужчина не смог.Недавно на телефон потерпевшего поступил звонок с предложением вернуть вложенные средства в полном объеме. Условием этого было открытие счета в одном из российских банков и перечисление на него крупной суммы. Неизвестный, который назвал себя сотрудником управляющей компании, убедил пожилого человека в необходимости передать ему для оформления вклада наличные деньги в сумме 400 тысяч рублей. В обмен пенсионеру был передан договор банковского вклада. Однако через несколько дней он лично обратился в банк и выяснил, что счет на его имя открыт не был.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение организации, из которой потерпевшему поступали звонки. Совместно с сотрудниками Росгвардии в одном из офисов здания делового центра «Москва-Сити» проведены обыски, а его сотрудники доставлены в отдел полиции для разбирательства. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительно установлено, что персонал данной компании с использованием баз данных обзванивал пенсионеров и под различными предлогами убеждал их передать наличные деньги.Сотрудниками следственных подразделений отдела МВД России по Ярославскому району г. Москвы и УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.Восемь предполагаемых организаторов и участников мошеннической схемы задержаны.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.