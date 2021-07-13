Воспользовавшись доверчивостью потерпевшего, фигурант несколько раз оплатил его картой свои покупки.

9 июля текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился 42-летний местный житель, сообщивший о пропаже с его банковской карты 8 000 рублей. Мужчина пояснил, что получил несколько уведомлений о списании денежных средств за покупки, которые он сам не совершал.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали записи с камер видеонаблюдения из торговых точек, в которых происходили списания.В этот же день по подозрению в причастности к совершению кражи денег с банковской карты был задержан ранее судимый за имущественные преступления 44-летний житель города Мурома.Установлено, что фигурант отдыхал в одной компании с потерпевшим и с разрешения последнего пользовался картой для покупки спиртного и продуктов. Когда же владелец карты ушел домой, забыв забрать платежное средство, злоумышленник не стал возвращать карту, а пользовался ею для оплаты своих покупок до тех пор, пока она не была заблокирована.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).