Общественный совет, в который войдут председатели советов многоквартирных домов, планируют создать в Пресненском районе. Он будет помогать москвичам консультациями и разъяснениями по разным вопросам, рассказал глава муниципального округа Пресненский Дмитрий Юмалин.

Общественный совет, в который войдут председатели советов многоквартирных домов, планируют создать в Пресненском районе. Он будет помогать москвичам консультациями и разъяснениями по разным вопросам, рассказал глава муниципального округа Пресненский .«Сегодня москвичи получают огромное количество информации, в которой не всегда легко разобраться. Мы, депутаты на местах видим, как сообщения от властей поступают в сложной форме, и горожане делают ложные выводы, не включаются в проекты, отказываются от взаимодействия, а потом сами об этом жалеют. Поэтому появилась идея создать совет, где главные участники – люди, которым доверяют москвичи», – пояснил Юмалин.В Общественном совете будут помогать разбираться в юридических вопросах, консультировать по вопросам благоустройства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. В него войдут председатели советов домов – те москвичи, которых выбрали сами жильцы и к которым не боятся обратиться за помощью или с каким-то вопросом.«В настоящее время готовим положение о совете, а также принимаем обратную связь, что было бы интересно горожанам, какие вопросы стоит прорабатывать отдельно. Думаю, что к осени мы наберем кворум, соберем участников и проведем первую результативную встречу», – пояснил глава муниципального округа.Если жители района хотят принять участие в работе совета, они могут написать Юмалину на странице или на почту .