Роскачество составило рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов. Большинство из них работают на системе Android. Эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе ..

Роскачество составило рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов. Большинство из них работают на системе Android.Эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе Apple iPhone, Samsung, Huawei.Испытания проходили в аккредитованной лаборатории и включали три основных этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость. На первом этапе определялась механическая прочность смартфонов: экран и заднюю камеру царапали специальной фибергласовой палочкой.На втором этапе определялась прочность телефона при мощных механических воздействиях — ударах и падениях, проводился так называемый «барабанный тест». Смартфоны помещали в специальный вращательный механизм, который обеспечивал высоту падения в 80 см. За время этих вращений смартфон должен был пережить 100 падений подряд с почти метровой высоты.«В текущем рейтинге можно найти только шесть моделей, которые полностью провалили барабанный тест на прочность, получив 0 баллов: такие телефоны полностью разбились и потеряли работоспособность. Прочные смартфоны, которые даже без царапин прошли тест на 100 падений, на рынке есть, но их не так много», — рассказал директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.Данные телефоны показали примерно схожие результаты, разница может быть в нескольких царапинах на корпусе.Blackview BV9500 — один из самых прочных смартфонов, которые Роскачество исследовало за 5 лет. Однако это достаточно громоздкий и тяжелый девайс: он весит треть килограмма — 365 г при диагонали 5.7 дюймов. После 100 падений нам не было ни царапины. Также у BV9500 отличная водонепроницаемость: устройство имеет степень защиты IP68 и после погружения в воду на 30 минут работает без каких-либо проблем.Кроме того, большой плюс этого смартфона — его аккумулятор. Телефон способен проработать без зарядки до 60 часов — это рекорд Роскачества за время проведения испытаний.Вывод: Blackview BV9500 подойдет для неприхотливых пользователей, кому нужен ударостойкий аппарат для базовых задач, так как камера этого смартфона не делает фото высокого качества: снимки размазанные, детализация хромает.Для повседневного использования, может подойти, например, Honor 9 Lite. Несмотря на легкость (149 г) и компактность (диагональ 5.65 дюйма), он отлично справился с «барабанным» тестом: после 100 падений на экране оказалось всего несколько царапин. Правда после теста на водонепроницаемость у Honor 9 Lite некоторое время не работал динамик, но после сушки устройства все нормализовалось.Honor 9 Lite не только прочный, но и легкий телефон, с поддержкой навигации и основных сенсоров и подойдет для экстрима или путешествий.Для проверки устойчивости к влаге каждый смартфон помещался на пять минут в специальный стенд, в котором создавался эффект дождя. Спустя один, два и три дня после теста оценивалась их работоспособность. Смартфоны, заявленные как водонепроницаемые, дополнительно держали в воде в течение 30 минут на глубине 1 метра.«С водой смартфоны справились намного лучше: ни один не получил 0 баллов и полностью не вышел из строя. В работе некоторых моделей наблюдались сбои и проблемы, но в целом влага не так опасна для смартфона, как удары и падения с высоты», — отметил Станислав Полубинский.Испытания, показали, что все устройства из ТОП-5 по водонепроницаемости одинаково надежны — выбирать из них можно любой.Помните, что смартфоны с заявленной высокой защитой предполагают кратковременный и незначительный контакт с влагой и грязью. Это не означает, что их можно помещать, например, в песок или погружать в воду на длительный период.Исследованные смартфоны точно не подведут в походах, путешествиях и при занятии экстремальными видами спорта.