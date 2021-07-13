В Струнино на первенстве области по футболу произошла драка между местным клубом и командой Волгарь.

В Струнино на первенстве области по футболу произошла драка между местным клубом и командой "Волгарь".Как "Вестям" пояснили очевидцы, все началось с небольшого фола. Хозяева потребовали горчичника для нарушителя , но судья карточку не показал. И игрок набросился на защитника с кулаками. Затем к драке присоединились болельщики и даже тренер струнинцев. Потасовка продолжилась и в фойе раздевалки. Сейчас по факту драки областной департамент спорта собирает комиссию для определения виновных. Принимающей стороне , вероятно, засчитают техническое поражение.