В Суздале продолжается вторая смена международной летней творческой школы Новые имена. В древний город съехались 130 детей со всемй страны. Пообщалась с юными дарованиями Юлия Шувалова.

В Суздале продолжается вторая смена международной летней творческой школы "Новые имена". В древний город съехались 130 детей со всемй страны. Пообщалась с юными дарованиями Юлия Шувалова.Музыка, как кислород, и без неё Ксения Белухина не представляют свою жизнь. Сейчас она исполняет в дуэте композицию анданте Иоганна Кванца. Для неё летняя творческая школа "Новые имена" - возможность повысить профессиональный уровень и исполнить мечту.Ксения Белухина, участница Международной Летней творческой школы "Новые имена":- Я хочу дальше продвигаться с этим инструментом. Сделать свою небольшую группу, ездить по разным городам, давать концерты.От Калининграда до Хабаровска - одаренные дети приехали в Суздаль со всех регионов страны. Из 131 участника - 14 из Владимирской области. Попасть на вторую смену было непросто, рассказывают участники, они проходили жесткий отбор. Мастер-классы для детей проводят ведущие педагоги Московской консерватории, гастролирующие исполнители, художники, литераторы .Ольга Чепижная, старший преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского:- Преподавать, конечно, приходится по-настоящему. Поскольку у нас такой инструмент, все инструменты такие, что без технических умений невозможно передать то, что человек чувствует, то что он хочет донести до слушателя. Сказать "Громче, тише" - мало, нужно сказать, как это сделать. Этим занимаемся со всеми возрастами.Музыканты готовятся к итоговому концерту. Художники в поисках уютных уголков, их ждет выставка "Суздаль глазами новых имен". На творческие свершения у ребят всего две недели.Оксана Никитина, завуч Международной Летней творческой школы "Новые имена":- Здесь у них разнообразие деятельности, они заняты каждую минуту. Расписаны у них всё. И дети очень рады этому. Мы получаем всегда восторженные отзывы по итогам школы. Дети уезжают со слезами на глазах и всегда хотят вернуться к нам.Творческая школа проводится уже в 29 раз. Она открыла для мира многих известных музыкантов. Таких, как Борис Андрианов или Денис Мацуев. С каждым годом появляются и новые имена, которые в будущем обязательно покорят большую сцену.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"