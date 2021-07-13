В поддержку предпринимателей выступила фракция Единой России в
Законодательном Собрании. Ограничительные меры депутаты назвали
драконовскими.
В поддержку предпринимателей выступила фракция Единой России в Законодательном Собрании. Ограничительные меры депутаты назвали драконовскими.
Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания:
- На наш взгляд , указ должен быть скорректирован в пользу смягчения. В ином случае предприятия понесут колоссальные убытки, будут сокращать персонал, тысячи людей потеряют работу, мы , конечно , не можем этого допустить. Фракция ЕР предлагает приостановить действие данного указа.