Ну а о других новостях Владимирского госуниверситета имени Столетовых расскажут его студенты. Они вновь выходят ((запуск))в эфир со своей персональной рубрикой.

Ну а о других новостях Владимирского госуниверситета имени Столетовых расскажут его студенты. Они вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.- Профилактика коронавируса – общая задача вузов области. Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе обсудил меры безопасности с членами Совета ректоров вузов 33-го региона. Здоровье студентов и сотрудников - главный приоритет.- Самый эффективный способ защитить себя и своих близких – привиться от Covid-19. Во Владимирском госуниверситете пункты вакцинации открыли еще в апреле 2021 года. При поддержке областного департамента здравоохранения и городской поликлиники № 2 прививочную кампанию в ВлГУ организуют и в летний период.- Министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт крупнейшей в истории России программе господдержки российских вузов «Приоритет 2030». Для победы участники должны представить всестороннюю программу развития на ближайшие 10 лет. Проектный офис ВлГУ вместе со студентами ведет активную работу по подготовке заявки.- Самбо объединяет! Владимирский госуниверситет заключил соглашение с Ассоциацией «Студенческая спортивная лига самбо». В сентябре благодаря грантовой поддержке Росмолодежи откроется новый Всероссийский проект «MASSSAMBO». Он призван развивать самбо в студенческой среде.- Юные исследователи. С 19 июля ВлГУ организует городской летний образовательный проект для школьников. Участники под руководством педагогов ВлГУ и специалистов из разных сфер проведут интересные творческие эксперименты и откроют для себя много нового.- И последнее. Чем занимаются студенты ВлГУ на каникулах? Ребята проходят практики и стажировки, работают вожатыми, в том числе в Международном детском центре «Артек». Кстати, интересное и полезное занятие можно найти и в стенах родного университета. К деятельности приемной комиссии впервые подключились студенты-волонтеры. Ребят научат работе с электронной базой данных и они будут встречать абитуриентов.