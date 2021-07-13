Встречи с предпринимателями пройдут с 13 по 15 июля.

Вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига через свои соцсети предпринимателей региона встретиться для выработки решения по смягчению .«В связи с введением дополнительных ограничений в администрации будут проведены встречи с представителями бизнеса», - написал он на личных страницах.График общения с владельцами предприятий сферы услуг выглядит так:13 июля в 13.00 - встреча с представителями фитнес-индустрии, салонами красоты и парикмахерскими.14 июля в 17.30 – кинотеатры и детские центры.15 июля в 15.30 – сфера общественного питания и объекты туризма.«Обсудим поступившие предложения и выработаем решения по условиям смягчения введенных ограничений», - подчеркнул замгубернатора.Напомним, что с 12 июля посещать вышеуказанные предприятия можно лишь при наличии справки об отсутствии ковида. Однако владимирский бизнес просит из-за отсутствия у жителей возможности вакцинироваться.