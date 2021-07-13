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<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2021-virtuoz-sergej-malyonkin-na-balalajke-mozhno-sygrat-chto-ugodno.html" target="_blank">Виртуоз Сергей Малёнкин: На балалайке можно сыграть что угодно</a> - День балалайки отметили живым концертом. Гостем нашей радийной студии стал балалаечник-виртуоз, композитор, солист ансамбля Владимирские рожечники и музыкант фолк-бэнда Колокол Сергей Малёнкин. Анастасия Колова посебедовала с виртуозом о судьбе народной музыке в эпоху Моргенштерна и насладилась живым звуком балалайки