День балалайки отметили живым концертом. Гостем нашей радийной студии стал балалаечник-виртуоз, композитор, солист ансамбля Владимирские рожечники и музыкант фолк-бэнда Колокол Сергей Малёнкин. Анастасия Колова посебедовала с виртуозом о судьбе народной музыке в эпоху Моргенштерна и насладилась живым звуком балалайки
День балалайки отметили живым концертом. Гостем нашей радийной студии стал балалаечник-виртуоз, композитор, солист ансамбля Владимирские рожечники и музыкант фолк-бэнда Колокол Сергей Малёнкин. Анастасия Колова посебедовала с виртуозом о судьбе народной музыке в эпоху Моргенштерна и насладилась живым звуком балалайки