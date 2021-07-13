Машины помогут врачам добраться до пациентов и больниц, доставить необходимое медоборудование, вакцины, лекарства и анализы.

Владимир Сипягин выделил в помощь владимирским медикам девять служебных автомобилей обладминистрации. Распоряжение обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом, а как следствие – нагрузки на медицину.Машины помогут врачам добраться до пациентов и больниц, доставить необходимое медоборудование, вакцины, лекарства и анализы.«Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы снизить нагрузку с медучреждений», – подчеркнул губернатор.