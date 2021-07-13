Деньги пойдут на приобретение светового, звукового и сценического оборудования, замену одежды сцены и кресел, установку гардероба.

Владимир Сипягин осмотрел в Собинке реконструируемый Центр культуры и досуга. К капремонту здания приступили в этом году. На эти цели учреждению выделили почти 24 млн рублей.«Приведён в порядок танцевальный зал Из а из внебюджетных источников приобретены шесть видеокамер, окна, дверь запасного выхода, освещение сцены, выставочные витрины, произведён косметический ремонт ряда помещений, благоустроена территория, пошиты костюмы», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.По просьбе местных властей губернатор выделил ещё 14,6 млн рублей на приобретение светового, звукового и сценического оборудования, замену одежды сцены и кресел, установку гардероба.Также среди основных задач – ремонт кровли.Один подрядчик уже определён. Завершаются торги по второй закупке.Справочно:Центр культуры и досуга Собинки работает с 1995 года. В учреждении открыто 28 клубных формирований и 12 любительских объединений. Здесь занимаются более тысячи жителей в возрасте от 4 до 82 лет. Ежегодно Центр посещают свыше 40 тысяч зрителей.