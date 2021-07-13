Компания АДМ отказалась от двух последних маршрутов, о чем уведомила владимирскую мэрию. Возможно, завтра 7 последних автобусов выйдут на линию в последний раз. Кто придет на самые выгодные маршруты неизвестно. А на 19 С И 30С уже вышел новый перевозчик - Нижегородская компания РБ и К. Александр Сыпченко продолжит.

Компания АДМ отказалась от двух последних маршрутов, о чем уведомила владимирскую мэрию. Возможно, завтра 7 последних автобусов выйдут на линию в последний раз. Кто придет на самые выгодные маршруты неизвестно. А на 19 С И 30С уже вышел новый перевозчик - Нижегородская компания "РБ и К". Александр Сыпченко продолжит.Жители Энергетика ждут заветный рыжий "пазик" нового городского перевозчика "РБ и К". Эта нижегородская компания теперь обслуживает маршруты с так называемым "коротким плечом"- 19-С и 30-С. Мэрия ввела их, после отказа компании АДМ обслуживать свои линии. По условиям контракта, горожан будут возить комфортабельные автобусы средней вместимости, рассчитанные не менее чем на 50 пассажиров. Правда у многих владимирцев оказались другие представления о "комфортабельности". За несколько дней работы нового перевозчика люди успели пожаловаться на высокую посадку, пропуск рейсов и нарушение водителями правил дорожного движения.Нина Николаевна, жительница Владимира:- Это я залезла пока еще могу влезать, не все пенсионеры могут влезть потому что ступеньки, девушки с колясками вообще никак не попадут в автобус. В него не затащат и не заедут, коляска не попадет.То есть автобусы, по мнению пассажиров не подходят для рынка городских перевозок. В мэрии на это отвечают что перевозчик во-первых соответствовал всем требованиям контракта, а во-вторых был единственным, кто согласился взять на себя все обязательства в таких сложных условиях.Юрий Иванов, начальник Управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- Мы предлагали всем перевозчикам организовать обслуживание этого маршрута. Владимирские перевозчики не изъявили желания. Изъявила желание эта Нижегородская фирма. На данный момент у них находится 12 единиц подвижного состава, дислоцируются в Юрьевце в районе ул. Ноябрьской и обслуживают местный микрорайон.Также в мэрии заверили, что единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий пассажиров будут действовать на обоих маршрутах без каких-либо ограничений. Впрочем, если на горизонте появится более подходящий кандидат на роль спасителя жителей Юрьевца и Энергетика, контракт может быть перезаключенЮрий Иванов, начальник Управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- Предлагаем всем перевозчикам на основании действующего законодательства взять обслуживание маршрутов но автобусами большого и особо большого класса, потому что мы прекрасно понимаем, что эти автобусы ПАЗ и инфраструктура у нас в городе не позволит им ездить потому что у нас площадки не оборудованы, чтобы подъезжало сразу несколько "пазиков" и вместимость у них в районе 60 человек.Сейчас специалисты городского управления транспорта изучают вопрос и о целесообразности таких "короткоплечих" маршрутов как 19 и 30-С. На решение может повлиять пассажиропоток, однако если старую схему движения удастся восстановить, то их, скорее всего, ликвидируют. Автобусы №15 и №22 могут вернуться на линию уже в августе.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир