Предприниматели пожаловались на губернатора в Генпрокуратуру. Многие владимирские бизнесмены отказались от встреч с вице-губернатором Александром Ремигой, которые он анонсировал 12 июля.

Предприниматели пожаловались на губернатора в Генпрокуратуру. Многие владимирские бизнесмены отказались от встреч с вице-губернатором Александром Ремигой, которые он анонсировал 12 июля. Представители предприятий сферы услуг хотят выйти на разговор с самим губернатором, а не его замом. Напомним, новые коронавирусные ограничения во Владимирской области начали действовать с 12 июля. Посещать кафе, рестораны, бары, кинотеатры, салоны красоты,