В связи с этим, Управление Росгвардии по Владимирской области совместно с региональным управлением ГИБДД УМВД информирует:

В связи с этим, Управление Росгвардии по Владимирской области совместно с региональным управлением ГИБДД УМВД информирует:Уважаемые граждане, в период с 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.Отметим, что по сообщению маршрутка "Газель" столкнулась с БТР, который ехал в колонне на Ставрополье, в результате погибли два человека.