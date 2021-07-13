Среди эвакуированных: 110 пациентов и 170 работников медучжреждения.

Во Владимире из-за пожара в Областной клинической больнице эвакуировали 280 человек. В кабинете уролога загорелось медоборудование.Как сообщают , среди эвакуированных: 110 пациентов и 170 работников медучжреждения.«Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 10:52. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание в 11:08. Площаль пожара составила пол квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.На тушение пожара выезжали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели ведомства.