Во Владимире для ликвидации очередей в ясли строятся два детских сада - на 108 мест – в районе улицы Тихонравова и в микрорайоне «Коммунар». «Строительство учреждений должно завершиться к ..

Во Владимире для ликвидации очередей в ясли строятся два детских сада - на 108 мест – в районе улицы Тихонравова и в микрорайоне «Коммунар».«Строительство учреждений должно завершиться к концу 2021 года», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Сейчас на объектах выполнены геодезические, подготовительные и земляные работы, установлено ограждение строительной площадки, залит фундамент, произведена его гидроизоляция, устроен монолитный пояс, смонтированы перекрытия технического этажа. Выполняется кладка стен. Готовность объектов оценивается в 26,4% - на Тихонравова и 30% - в «Коммунаре».Дополнительные места для детей от 1,5 до 3 лет создаются в рамках нацпроекта «Демография».