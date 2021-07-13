Сотрудники предприятия отказались выйти на маршруты.

Коллектив ООО «АДМ» отказался выходить на маршруты до тех пор, пока им не выплатят заработную плату за три месяца. Из 900 работает 28 человек. У перевозчика осталось 7 автобусов на маршрутах 26 и 28.Между тем, гендиректор и часть руководства уволилась. Оставшиеся предлагают выплачивать жалованье с оплаты проезда.Как сообщают наши коллеги из , ни руководство, ни бухгалтерия не появлялись на рабочем месте около недели.«Кому мы возим деньги в конце смены? Непонятно. Часть платят картами, часть наличными. Плюс заправляемся. На оставшееся даже водителю нечем заплатить. Не знаем кому идти жаловаться. Деньги не выплачивают долгое время», - рассказала кондуктор предприятия.Интересно, что за долги компания «Глонасс» отключила перевозчика от системы. Сейчас интервалы движения общественного транспорта изучаются вручную.Напомним, что «АДМ» во Владимире обслуживает два маршрута №№ 26 и 28 автобусы. Простаивающий автопарк бизнесмены распродают на Авито.