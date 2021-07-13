Распахнуть стены перед учащимися планируется к 1 сентября.

Новая школа в микрорайоне «Коммунар» готова на 90%. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Строительство учреждения на 1100 мест ведётся с 2019 года. Распахнуть стены перед учащимися планируется к 1 сентября.«В школе предусмотрены студия живописи, пения и музыки, зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и шитья. Будут открыты около 30 различных секций и кружков для детей. Уникальная особенность проекта – собственный кинотеатр с проектором. Он рассчитан на 360 мест. Современный актовый зал и его оборудование позволят проводить кинопоказы по выходным дням и тематические кинопоказы для всех жителей микрорайона. В спортзале школы можно проводить соревнования самого высокого уровня», - пояснили в Белом доме.Сейчас ведётся финишная отделка спортзала, устанавливается спецоборудование для двух бассейнов. Начались поставки учебного оборудования. Кабинеты химии, физики, биологии и географии будут оснащены современными учебными цифровыми лабораториями, а мастерские – всем необходимым для уроков технологии.Готово к монтажу оборудование для кухни, благоустраивается пришкольная территория.