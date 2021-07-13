Во Владимире в здании Областной клинической больницы произошло возгорание. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило около 11 утра 13 июля. На вызов выехало внушительное количество

Во Владимире в здании Областной клинической больницы произошло возгорание. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило около 11 утра 13 июля. На вызов выехало внушительное количество сил МЧС – 28 пожарных и 13 единиц техники. Из ОКБ было оперативно эвакуировано 280 человек. Сотрудники МЧС потушили возгорание рентгеноборудования в урологическом кабинете на площади менее метра. Новость