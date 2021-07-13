Что будет с историческими зданиями? Исследователей волнует судьба казарм Октябрьского военного городка во Владимире . Постройки 19 века уже несколько лет пустуют, а теперь в интернете появилось объявление о продаже этой заброшенной территории. Продолжит Кристина Иванова.

Что будет с историческими зданиями? Исследователей волнует судьба казарм Октябрьского военного городка во Владимире . Постройки 19 века уже несколько лет пустуют, а теперь в интернете появилось объявление о продаже этой заброшенной территории. Продолжит Кристина Иванова.- Окна заколочены, ворота закрыты. Окончательный вывод учебного танкового полка отсюда завершился в 2015 году. Но, по факту, территория пустует гораздо дольше, и сегодня больше похожа на заброшенный парк.Четыре батальонных корпуса, часть из которых - офицерская, часть - солдатская, и здание штаба. Постройки с вековой историей выглядят плачевно: окна разбиты, снесены двери, трава и деревья настойчиво отвоевывают территорию. Кирпичные казармы за 135 лет своего существования перенесли многое, не сдаются они и сейчас.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- Это довольно прочный кирпич, поскольку кирпичники владимирские всегда славились в стране. И Москва строилась владимирскими мастерами, гончарами, кирпичниками. То есть кирпич довольно прочный и, думаю, он выдержит еще сто лет, по крайней мере.Командование рапортует: полк к зиме готов. Сроки, поставленный минобороны, выполнены.Так выглядели казармы в 2003-м. Примерно в это же время службу в армии проходил Никита Тарбеев, ведущий "Вестей". Вспоминает, относиться к зданиям с историей приходилось трепетно.- Что касается их внутреннего убранства, туда вкладывалось много труда солдат. И вот эти все полы, которые сейчас прогнили, мы их мыли, в буквальном смысле, мылом. То есть натирали пряжками солдатскими куски мыла и полотенцами натирали каждую неделю полы так, что ни блестели.А первым формированием, поселившимся здесь, был 12-й пехотный Великолукский полк. В то время такие крупные казармы для провинциальных городов были редкостью, потому появление целого комплекса военных зданий во Владимире стало настоящим событием для города. На первых этажах сохранились высокие потолки - здесь содержались служебные лошади, затем помещения были переоборудованы. Средства на строительство выделило инженерное управление, потому и назывались казармы поначалу инженерными.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- Историческая ценность таких зданий, конечно, несомненна. Потому что, во-первых, воинские постройки чрезвычайно редки в городе Владимире, специально выстроенные. У нас известны только Перекопские казармы Перекопского военного городка и вот эти казармы инженерные, которые после революции стали называться октябрьскими казармами Октябрьского военного городка.Судьба казарм, названных в народе "Екатерининскими", сегодня волнует многих исследователей. Земля, более 20 гектаров, принадлежит министерству обороны. Мэрия Владимира не один год ведет с ним переписку и просит передать участок и постройки в ведомство города, но военные отказывают. А в июне на одном из сайтов появилось объявление о продаже заброшенного объекта. Указанная цена - рубль. Правда, заявлено, лот находится в списке планируемых торгов и окончательная оценка еще будет дана. Возможно, договориться с военными помог бы охранный статус казарм, но к объектам культурного наследия их так и не отнесли.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- В 2016 году я подавал специально заявление в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой включить данные здания в реестр выявленных объектов культурного наследия.Остается надеяться, что будущий собственник помещений решит, например, делать здесь модное лофт-пространство или современное общественное место с сохранением внешнего вида исторических зданий. Во Владимире есть такие примеры. Но будет ли дан второй шанс казармам, станет известно, вероятно, осенью, когда начнутся торги.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".