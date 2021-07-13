Во владимирских лесах появились КПП и шлагбаумы. Запретов много не бывает. Теперь многим жителям Владимирской области и в ресторан не попасть, и в лес не сходить. Ограничили пребывание в

Во владимирских лесах появились КПП и шлагбаумы. Запретов много не бывает. Теперь многим жителям Владимирской области и в ресторан не попасть, и в лес не сходить. Ограничили пребывание в лесополосах, конечно, не из-за коронавируса, а опасности лесных пожаров. Там, где растут хвойные молодые деревья (такой лес наиболее подвержен пожару), организована система контрольно-пропускных пунктов, лесные дороги