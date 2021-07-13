Напомним, проект выполняет государственная компания Автодор. Новая магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации. Пересечений с другими дорогами не будет, запланированы развязки на разных уровнях.

Напомним, проект выполняет государственная компания "Автодор". Новая магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации. Пересечений с другими дорогами не будет, запланированы развязки на разных уровнях.На территории 33-его региона построят почти 220 километров М-12. За участок со 116 по 224-ый километр отвечает компания "ВАД". К примеру, в Селивановском районе протяжённость трассы составит более 30 километров. Работы ведутся по всем фронтам. Уже закупаются материалы и сваи для путепроводов. На участке запланирован один экодук- на реке Ушна. А сейчас на трассе формируют "подушку" из песка. Дорога поднимется ещё на полтора метра.Алексей Григорьев, замначальника строительства производственного участка №7 АО «ВАД»:- В августе месяце запланированы работы по устройству асфальто-бетонного покрытия. Будет верхний слой в асфальто-бетоне. На этого год запланировано порядка 10 километров.