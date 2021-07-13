На 8 меньше, чем накануне. Начиная с пятницы количество заболевших только снижается. Последний раз Владимирская область демонстрировала антирекорд по суточной прибавке заболевших 9-го июля.

На 8 меньше, чем накануне. Начиная с пятницы количество заболевших только снижается. Последний раз Владимирская область демонстрировала антирекорд по суточной прибавке заболевших 9-го июля. Тогда у нас было сразу 255 заражённых. А всего коронавирусом у нас переболели уже 39 255 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +