Выживет ли бизнес в регионе? Сегодня первый замгубернатора Александр Ремига провел очередную встречу с предпринимателями. Они заявили, что в первую очередь от новых коронавирусных ограничений пострадает крупный бизнес , так как мелкие предприниматели, как и в прошлый период коронавирусных ограничений, найдут лазейки, чтобы обойти закон.

Выживет ли бизнес в регионе? Сегодня первый замгубернатора Александр Ремига провел очередную встречу с предпринимателями. Они заявили, что в первую очередь от новых коронавирусных ограничений пострадает крупный бизнес , так как мелкие предприниматели, как и в прошлый период коронавирусных ограничений, найдут "лазейки", чтобы обойти закон.- Нам придется закрыться , но откроется много маленьких, и они ничего не будут соблюдать.Они не закроются - будут работать по звонку. И я думаю, здесь много кто так обслуживался - приходил по звонку, ему открывали дверь, делали процедуру и он уходил дальше. И всё так и будет работать.Цель встречи, по словам Александра Ремиги, сохранить бизнес и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Однако, меры пока смягчать администрация региона не намерена.Бизнесмены предложили сократить посещаемость общественных заведений до 50% и пообещали соблюдать все меры безопасности: маски, перчатки, антисептики и дезинфекция помещений. Но замглавы региона заявил, что такие требования, предъявлялись и прежде, но не всегда соблюдались. Он предложил предпринимателям самим разработать план по обеспечению мер безопасности. И пообещал довести его до губернатора.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Это не снижение ограничений с точки зрения снижения уровня безопасности. С точки зрения возможной отмены требований по вакцинации и ПЦР, если мы говорим о салонах красоты, фитнес-центров. И при этом жесткое соблюдение тех мер, которые будут прописаны в указе - количество посещений, разметки, количество посещений групповых занятий , количество присутствующих в зале, очередность.